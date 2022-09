Le fiamme minacciano il villaggio Rainbow, in azione forestale e vigili del fuoco: voli dirottati

Alle 17.30 circa sono giunte alla sala operativa della Forestale di Catania numerose chiamate da parte di cittadini allarmati. Un incendio è stato appiccato in zona Paradiso degli aranci, tra il Fondo 41 e il Villaggio Rainbow. Subito è stata inviata sul posto la squadra antincendio boschivo CT 21, che ha operato in un area ricoperta da acacie, canneti e frutteti abbandonati. Tanta la vegetazione secca andata in fumo. Sul posto a dar manforte alla squadra del distaccamento Forestale di Catania anche un mezzo della Protezione Civile. Presenti la pattuglia della Città Metropolitana di Catania con gli agenti della Sorveglianza dela Riserva dell'Oasi e due mezzi dei Vigili del fuoco. Allertata anche la sezione navale, con un gommone posizionato nei pressi del tratto di mare antistante San Giuseppe La Rena, per una eventuale evaquazione via mare dei cittadini. Alcuni voli in arrivo presso l'aeroporto di Catania sono stati dirottati a causa del fumo.