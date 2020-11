"Le Iene" ritornano sul caso Raciti: spunta una nuova testimonianza

Questa sera, “Le Iene”, torneranno ad occuparsi del caso Raciti, in prima serata su Italia 1. A raccogliere una seconda testimonianza è Ismaele La Vardera. “Ormai da sei settimane alle Iene ci stiamo occupando della morte dell’ispettore Raciti, grazie anche al puntuale lavoro degli autori Riccardo Festinese e David Chierchini - commenta La Verdera a CataniaToday- Stiamo ripercorrendo tanti punti che oggettivamente non tornano in questa storia. Una condanna che ha portato Speziale a scontare 8 anni di carcere con più di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza”.

Nel servizio di questa sera, una nuova clamorosa testimonianza rilasciata ai microfoni dal figlio di un ex collega di lavoro del padre dell’Ispettore. Nel frattempo, a seguito dei servizi andati in onda nelle settimane precedenti, l’inviato è stato convocato dal Capo della Procura di Catania, Carmelo Zuccaro, riguardo al lavoro svolto finora. “Ci siamo fatte tante domande, ad oggi le risposte mancano - spiega La Verdera - Il nostro lavoro ha avuto una stella polare, l’assoluto rispetto per la figura di Filippo Raciti, che ha onorato fino all’ultimo la divisa”. “Sabato sarò ben felice di esser ascoltato dal capo della Procura di Catania al quale in piena collaborazione metteremo a disposizione tutti gli elementi finora raccolti”, conclude La Iena.