Vicenda migranti, non si placa lo scontro tra Anm e Lega

Non accenna a placarsi la polemica tra l'Associazione nazionale magistrati e la Lega intorno alla vicenda della giudice Apostolico, accusata di aver espresso sui social posizioni contro la Lega di Matteo Salvini in passato. Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, rispondendo oggi a Sky Tg24 ha detto: "Penso sia corretto valutare la terzietà di un giudice sulle motivazioni di un provvedimento e non fare lo screening sul passato della vita privata o pubblica di un magistrato perché altrimenti la compressione dei diritti di manifestazione diventa impossibile da reggere". "Valutare la terzietà sulla base dei provvedimenti assunti e sulle motivazioni", ha ribadito il leader dell'Anm, per il quale il rischio è che, "oggi può essere un like" sui social a venire contestato "ma domani può essere l'intervento a un convegno tecnico o uno scritto giuridico".

La posizione della Lega

A stretto giro è arrivata la risposta da fonti della Lega: "Quanto sta succedendo nelle ultime ore non è un preoccupante screening sui giudici e sulla loro vita privata come sostiene l'Anm: siamo di fronte a una manifestazione pubblica al porto di Catania e a post pubblici di insulti contro il Ministro Matteo Salvini. Piuttosto, devono essere preoccupati i 58milioni 851mila italiani che possono essere giudicati da toghe la cui terzietà e imparzialità sono gravemente compromesse dal caso Apostolico".

Il sottosgretario Ostellari: "Video che lascia sgomenti"

Sulla vicenda duro il commento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari: "Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell'Ordine. Il video diffuso in queste ore e risalente al 2018 lascia ancora sgomenti. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza di tutti e, lo auspico, non a confondersi con frange di facinorosi".

Renzi contro Apostolico via social

Commento social sulla vicenda anche da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Le mie posizioni sull'immigrazione sono diametralmente distanti da quelle di Salvini. Lo sono oggi, lo erano cinque anni fa ai tempi dello sbarco dei migranti dalla Diciotti. Trovo però scandaloso che un magistrato vada in piazza, per di più in mezzo a persone che urlano slogan vergognosi contro le forze dell'ordine. Se vuoi fare politica, non fai il magistrato", cosi su Facebook l'ex presidente del consiglio "I magistrati che partecipano a manifestazioni politiche, di parte - come pare abbia fatto la giudice di Catania di cui si sta discutendo in queste ore - fanno male innanzitutto ai propri colleghi. Ho contestato e contesto le idee e gli slogan di Salvini sui migranti, ma quella giudice ha sbagliato e ha danneggiato la credibilità dell'intera magistratura".