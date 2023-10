La Lega chiede le dimissioni del giudice Apostolico, Csm e Acagnino a difesa della collega

Mentre la Lega, in una nota, chiede le dimissioni immediate del giudice Iolanda Apostolico per "l' imbarazzante presenza a una manifestazione dell'estrema sinistra con la folla che insultava le Forze dell'Ordine", il Comitato di presidenza del Csm ha assegnato alla Prima Commissione la richiesta sottoscritta da 13 consiglieri togati di aprire una pratica a sua tutela. Essendo stata appena trasmessa, la questione non è iscritta all'ordine del giorno della prossima settimana, ma se ne potrebbe cominciare a parlare informalmente.

Iolanda Apostolico "non chiederà mai di essere trasferita, ma continuerà a fare il proprio lavoro con serietà" anche perché "sarebbe come darla vinta" a chi sta riversando "montagne di fango" su di lei e la sua famiglia. E' la convinzione espressa sulla collega da Marisa Acagnino, giudice del Tribunale di Catania. Secondo Acagnino serve "un'inchiesta seria sulla diffusione del video postato sui social dal ministro Matteo Salvini". "Come è possibile che un filmato dopo cinque anni venga riproposto così all'improvviso - aggiunge - come se fosse stato catalogato e poi al momento giusto estratto. Bisogna chiarire chi lo ha girato, perché lo ha fatto, perché e come lo ha conservato e come è andato a finire nelle mani del ministro Salvini che lo ha pubblicato".