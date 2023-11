Controlli a tappeto a San Cristoforo, scattano multe e sequestri di automobili

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio, voluti dal questore Giuseppe Bellassai. Gli ultimi servizi hanno visto in campo, nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, con il supporto di pattuglie della polizia locale.

L’attività, preceduta da un briefing operativo finalizzato a rilevare le principali criticità del quartiere, si è concentrata lungo le principali vie del rione dove sono stati predisposti numerosi posti di controllo. Nel corso del monitoraggio sono state identificate 139 persone, controllati 51 veicoli e accertate 17 violazioni del Codice della Strada, con il sequestro di 5 veicoli.

Sono stati, anche, sottoposti a controllo alcuni esercizi pubblici per verificare l’esatta osservanza delle norme preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali. In due locali, un chiosco - bar e una sala giochi, sono state accertate alcune violazioni amministrative. I poliziotti hanno, infine, effettuato 19 controlli domiciliari nei confronti di pregiudicati sottoposti alla misura cautelare degli arresti o detenuti al domicilio in esecuzione di pena definitiva.

La presenza degli equipaggi nel quartiere San Cristoforo è stata anche l’occasione per un contatto diretto con gli abitanti della zona che hanno segnalato situazioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione e auspicando il prosieguo dei servizi nel breve tempo.