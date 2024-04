Anche a Catania una raccolta firme per legalizzare la coltivazione della cannabis

Giovedì 11 dalle ore 21 in via Landolina 23, presso il locale "Mezzaparola", è stata organizzata una raccolta firme in favore della coltivazione della cannabis. L’associazione universitaria Koinè sostiene la proposta di legge popolare "IoColtivo", promossa da "MeglioLegale", sulla legalizzazione della coltivazione domestica della marijuana. "Crediamo fortemente nel fallimento di qualsiasi forma di proibizionismo. Con questa iniziativa - dichiara Luigi Nicolosi, responsabile dell’associazione - vogliamo ribadire ancora una volta che la legalizzazione, sulla scia della recente scelta della Germania, sia l’unica via percorribile. Invitiamo caldamente la cittadinanza a partecipare al banchetto, ricordando che ogni firma conta ed è determinante per il futuro di questa proposta di legge per una politica sulla cannabis al passo coi tempi e responsabile".