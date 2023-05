Legambiente organizza una passeggiata culturale a San Berillo: "E' ancora un ghetto"

Lo scorso fine settimana i soci di Legambiente hanno preso parte alla manifestazione "Jane's walk", cui l'associazione ambientalista partecipa da anni in occasione del primo fine settimana di maggio. Un'occasione per esplorare ed osservare criticamente i quartieri delle città. Un gruppo di cittadini, guidati dalla professoressa Anna Quattrocchi, ha esplorato il quartiere di San Berillo, inoltrandosi per stradine e palazzine diroccate, mentre l'attrice Giusy Marrano leggeva dei brani tratti da autori catanesi. "Mi sono domandata - ha detto Anna Quattrocchi - che cosa avrebbe pensato lei, la battagliera Jane Jacobs, da cui le passeggiate traggono ispirazione, del degrado di San Berillo. Lei che credeva nell'ordine spontaneo, nella 'città densa' che si autocoordina grazie alla pluralità". "Non è stata pluralità quella osservata ieri. Piuttosto - dichiara Viola Sorbello, presidente di Legambiente - abbiamo assistito sgomenti alla rassegnazione degli abitanti del quartiere sopraffatti da rifiuti maleodoranti e strade devastate dove i netturbini hanno difficoltà ad operare, compresi e giustificati dagli stessi residenti. Non c'era pluralità perché San Berillo è una ferita aperta e se attraversi il quartiere, fatta eccezione per le stradine più esterne, lo fai a tuo rischio e pericolo. Nonostante il lavoro apprezzabile delle associazioni presenti sul territorio non si è riusciti ancora a scardinare la fisionomia del ghetto che questo luogo continua ad avere. Difficile vivere in posti come San Berillo, anche per chi è in fuga da terre e drammi difficili per noi da immaginare. Nessuno dovrebbe accontentarsi di chiamare casa quel grumo irrisolto al centro della città".