Via i rifiuti dall'Oasi del Simeto con l'iniziativa "Puliamo il mondo"

Il circolo di Legambiente Catania aderisce alla campagna nazionale "Puliamo il Mondo" promuovendo per domenica 27 settembre una pulizia straordinaria della Riserva dell' Oasi del Simeto, accanto il lido Le Capannine. Dalle 9 e 30 sino a fine pulizia, un centinaio di volontari si adopereranno alla raccolta di rifiuti non pericolosi, come plastica, carte e così via. Testimonial d'eccezione per questa giornata di attenzione all'ambiente sarà Marco Fichera, lo schermidore acese medaglia d'argento alle olimpiadi di Rio.

Il campione sportivo è al fianco di Legambiente nella diffusione del messaggio lanciato dalla campagna, impegnato in prima persona nella pulizia di un tratto prezioso della nostra cost. La campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo” si svolge dal 25 al 27 settembre con migliaia di volontari che, lungo la penisola, mettono a disposizione della comunità il loro tempo per riqualificare spazi comuni sporchi e trascurati. La storica iniziativa di volontariato ambientale è nata in Australia ed è organizzata in Italia da Legambiente in collaborazione con la Rai.