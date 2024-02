Legambiente incontra l'amministrazione: tavola rotonda per una Catania più "green"

Approda a Catania la campagna itinerante "Città2030: le città e la sfida del cambiamento",l’iniziativa organizzata da Legambiente nell’ambito della "Clean Cities Campaign", una coalizione europea di ong e organizzazioni della società civile. Venerdì 1 marzo alle ore 17 presso Isola, un coworking in piazza Cardinale Pappalardo 23, si terrà una tavola rotonda organizzato dal circolo Legambiente Catania. I dati inerenti allo smog nelle città italiane non fanno ben sperare. Il report Mal'Aria, che sarà presentato all'incontro dal prof. Giuseppe Inturri, esperto di mobilità sostenibile, registra nei capoluoghi di provincia di tutta Italia un livello di inquinamento atmosferico troppo alto, ben lontano dai limiti normativi previsti per il 2030. Il dibattito sarà occasione di confronto fra amministrazione e cittadini, associazioni, partiti, sindacati e università. Legambiente avanzerà delle proposte concrete all'amministrazione che riguardano: mezzi di trasporto sostenibili, riscaldamento ecologico nelle abitazioni, riduzione delle emissioni minime di CO2. Sarà Viola Sorbello, presidente del Circolo LegambienteCatania, a moderare la tavola rotonda e il segretario del Circolo Davide Ruffino a coordinare il dibattito successivo.

Saranno presenti il sindaco di Catania Enrico Trantino; il vicesindaco e assessore alla Mobilità Paolo La Greca e l'assessore all'Ambiente Salvo Tomarchio; Matteo Ignaccolo, professore di Trasporti presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania; Daniele Zito, dirigente tecnico FCE; Salvatore Caprì dirigente tecnico AMTS; Ivo Cigna, responsabile mobilità di Legambiente Sicilia e Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia. Il progetto "Città2030" di Legambiente coinvolge 18 capoluoghi italiani per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e per chiedere città più vivibili e sicure.