Legami con Alfredo Cospito, chiesta condanna per anarchico catanese

La Procura generale ha chiesto alla Corte di assise di Appello di Torino la condanna di un 35enne originario di Catania sospettato di avere dei legami con le Fai-Fri, la presunta organizzazione terroristica dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo riporta l'Ansa. L'uomo era stato individuato dagli investigatori come una specie di "scrivano" delle Fai-Fri perché tradusse dall'inglese e divulgò sul web i proclami pubblicati in varie Paesi dalle cellule dell'organizzazione. Insieme a un compagno anche il sito "Parole armate" che secondo le carte processuali diventò un "mezzo per lo scambio di idee" fra i militanti. La proposta del pg Paolo Scafi arriva al termine del processo d'appello bis, celebrato per via della decisione della Corte di Cassazione di annullare con rinvio la precedente sentenza di assoluzione.