Approvata la proposta di legge sul bullismo e sul cyberbullismo, Albano: "Pronti ad attuarla in Sicilia"

"Il Parlamento italiano ha approvato all'unanimità la proposta di legge sul bullismo e sul cyberbullismo unificando le proposte bipartisan per definire i comportamenti aggressivi che possono degenerare in veri e propri reati di violenza. La legge innova sulle norme in materia di comportamenti a rischio del 1934 e introduce nuove possibilità di intervento dei servizi sociali in collaborazione con la giustizia minorile". E' quanto dichiara Nuccia Albano, assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali. "L'assessorato alla famiglia aveva anticipato la norma e aveva già istituito un coordinamento interistituzionale specifico, le istituzioni regionali - conclude - sono quindi pronte ad attuare la nuova legge in stretta collaborazione con la giustizia minorile".