"Leghisti not welcome", lo striscione in aeroporto contro Matteo Salvini

Monta la protesta in occasione della venuta di Salvini a Catania per il 3 ottobre, ancora un'azione della rete siciliana "Mai con Salvini" che in concomitanza alla chiamata della Lega ha preparato la sua .accoglienza per l'1, il 2 e il 3 ottobre con flash mob, incontri e manifestazioni. Stamattina sono stati esposti striscioni con la scritta "Leghisti not welcome", davanti ai principali ingressi dell'aeroporto. Il messaggio è rivolto agli uomini che Matteo Salvini ha chiamato a raccolta sui suoi canali social in occasione del processo. "Pur di riempire le piazze siciliane, Matteo Salvini, chiama a raccolta leghisti da tutta Italia. Ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro." dichiara Sara, lavoratrice precaria e attiva nella costruzione della rete, che continua: "La Lega al Sud non ha sfondato e così l'occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l'ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia. Per questo abbiamo deciso di organizzare dall' 1 al 3 ottobre diverse iniziative per esprimere chiaramente che se pensavano di poter fare una Pontida del Sud, si sbagliavano". "Daltronde - prosegue la nota - non si può dire che ci sia feeling tra il leader della Lega e l'isola, giusto l'ultima volte che Salvini fu a Catania, subito dopo aver mollato il governo, una folla di contestatori ne impedì il comizio. Questa volta in opposizione, ai leghisti chiamati a raccolta dalla 'Padania', si prevedono presenze da tutta la Sicilia".

