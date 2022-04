Lentini, si lancia da cavalcavia: muore un 43enne di Palagonia

L'uomo si è tolto la vita, la notte scorsa, lanciandosi nel vuoto dal cavalcavia sulla SS 385 nei dintorni della discarica in contrada Coda Volpe. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle cause del gesto, che, però, sembrerebbe volontario