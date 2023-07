Leonardo La Russa: il figlio di Ignazio accusato di violenza sessuale dopo una serata in discoteca

Leonardo Apache La Russa, 19 anni, figlio terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa, è accusato di stupro. Una ragazza di 22 anni si è presentata alla procura di Milano per raccontare una serie di presunti abusi che sarebbero avvenuti in seguito a una serata in discoteca. Lo scrive oggi il Corriere della Sera.

L'inchiesta è coordinata dalla pubblica ministera Rosaria Stagnaro e coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella. Secondo la difesa del giovane La Russa non c’è stata "nessuna costrizione". La giovane avrebbe riferito agli inquirenti di essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del ragazzo.

I fatti risalgono al 18 maggio scorso. La serata inizia in una nota discoteca del centro di Milano, vicino al Duomo. "Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo (...) Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente", tranne di aver bevuto due cocktail.

La ragazza, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, ha raccontato di essersi svegliata a mezzogiorno "in assoluto stato confusionale", "nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa". Recatasi poi alla clinica Mangiagalli, con servizio antiviolenze, le vengono riscontrate un'ecchimosi al collo e una ferita a una coscia. La denuncia sarebbe stata presentata oltre un mese dopo la presunta violenza.

Fonte Today.it