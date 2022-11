Leroy Merlin inaugura il nuovo punto vendita a Catania Fontanarossa

Leroy Merlin inaugura a Catania Fontanarossa il nuovo punto vendita sul territorio siciliano, il 51° in Italia, il quarto sull’isola. Con questo store che ha sede in strada comunale Passo Cavaliere, Leroy Merlin rafforza la presenza nell’area e conferma la volontà di diventare sempre di più il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano realizzare la propria casa ideale. Affiancando l’esistente negozio di Belpasso sempre a Catania, il nuovo store raggiungerà un bacino di circa 1 milione di abitanti e 450.000 famiglie che potranno godere della più completa offerta di prodotti e servizi per l’abitare: dalla ristrutturazione al bricolage, dalla decorazione all’arredo e allo spazio giardino che viene ormai considerato come la quinta stanza della casa. Quello di Fontanarossa è il punto di partenza per una nuova generazione di negozi progettati in un’ottica di sostenibilità a 360°, concepiti in modo innovativo dal punto di vista dell’offerta e degli allestimenti, luoghi in cui la soddisfazione del cliente diventa una priorità assoluta grazie a una squadra di professionisti efficiente e preparata a proporre e realizzare soluzioni. Al tempo stesso, sono realtà che diventano parte integrante del territorio in cui vivono, se ne fanno sostenitrici, contribuendo attivamente alla crescita economica.

Sostenibilità a 360 gradi

Sin dalle prime fasi del cantiere l’edificio, che sorge su un’area di 45.000 mq rimasta in abbandono per 20 anni, è stato concepito per rispondere a rigidi criteri di sostenibilità ambientale. La scelta delle materie prime e delle maestranze ricercate in un raggio massimo di 20 km, l’installazione di impianti di ultima generazione per la climatizzazione e l’illuminazione del negozio, in aggiunta a 2325 mq di pannelli fotovoltaici installati e 295 mq di lucernari per consentire una illuminazione naturale, permettono una gestione dello store intelligente e consapevole.

Ricadute positive sul territorio

Il nuovo store vuole essere un luogo integrato nella sua comunità locale, che genera ricadute positive sul territorio in cui opera. Con questa apertura saranno oltre 167 i collaboratori impiegati nel negozio: giovani siciliani al primo lavoro (neolaureati e laureandi) ma anche professionisti del settore con tanti anni di esperienza alle spalle. Al personale di negozio si aggiunge la rete di 40 artigiani locali - falegnami, imprese edili, idraulici, montatori del territorio - a cui saranno affidati i servizi di posa e installazione dei prodotti presso i clienti. L’obiettivo è di valorizzare i professionisti locali e sostenerli nelle loro attività, offrendo loro, grazie a un contratto di collaborazione non in esclusiva, l’opportunità di mantenere il proprio portfolio di clienti e di farlo crescere grazie alla relazione instaurata con l’azienda.

Le novità del negozio

Il nuovo negozio si sviluppa su una superficie coperta di 11.800 mq, di cui 10.000 dedicati alla vendita, 2.300 alla logistica e ricevimento merci, 2.500 allo stoccaggio e con oltre 650 parcheggi. Si caratterizza per una forte spinta innovativa anche nel concept e negli allestimenti che propongono un “viaggio” attraverso aree showroom e zone ispirazionali per giardino, terrazzo, bagno, cucina, falegnameria, suolo, raccontati per stile e per bisogni. Uno spazio hub ancora più coinvolgente dove il cliente può trovare idee e soluzioni chiavi in mano per vivere meglio la casa, oppure lasciarsi ispirare dalle tante proposte di stile e organizzare i suoi acquisti supportato da uno staff preparato e accogliente o, ancora, vivere la sua passione per la casa attraverso corsi, incontri con esperti ed esperienze. Il tutto nell’ottica omnicanale che caratterizza la strategia aziendale e che coniuga l’esperienza fisica in negozio a servizi integrati al mondo digitale per fornire la più ampia gamma di proposte e soluzioni.

Accanto ai reparti più tradizionali, lo store di Fontanarossa offre uno spazio davvero unico dedicato al mondo del giardino: oltre 3000 mq, tra interno ed esterno, in cui trovare pavimentazioni per esterno, recinzioni, cancelli, BBQ, amex, motorizzato, piante, accessori e uno showroom di 400 mq per i mobili da giardino con una esposizione costante durante tutto il corso dell’anno. Acquista una maggiore rilevanza anche il mondo decor e degli accessori di tendenza a cui viene riservato uno spazio dedicato, il Corner decorazione, mentre lo Spazio Casa è un nuovo ambiente multifunzione di esperienze e relazioni all’interno del negozio. Un luogo dove i clienti possono incontrare i professionisti della casa per realizzare i loro progetti, partecipare ai corsi per imparare a fare, vivere la voglia di fare casa e di sentirsi utili insieme alla community degli appassionati. In occasione del lancio di Spazio Casa viene presentato un ricco calendario di corsi e eventi gratuiti, pensati per adulti e bambini, o bambini accompagnati, e per ogni livello di abilità manuale. Il programma vede la partecipazione di esperti di Leroy Merlin, professionisti della casa e content creator locali, oltre a importanti enti culturali locali e associazioni operanti nell’ambito dell’inclusione o della lotta alla povertà abitativa.

Lo Spazio Casa infine, offre la possibilità ai clienti e alle associazioni di prenotare lo spazio come area di co-working, progettazione e riunioni associative. A Fontanarossa sarà anche disponibile il nuovo servizio di ristrutturazione chiavi in mano Arky pensato per permettere a tutti di abitare meglio per vivere meglio realizzando la propria casa ideale: 4 architetti che già lavorano sul territorio e che mettono il loro know how e la loro esperienza al servizio dei clienti Leroy Merlin per accompagnarli lungo l’intero iter delle ristrutturazioni, dalle pratiche amministrative alla direzione lavori. In questo modo il cliente avrà un unico interlocutore responsabile di tutto il lavoro facilitando il processo e semplificando la gestione del progetto. Nella sua nuova concezione la casa contemporanea diventa connessa per gestire la sicurezza, il trattamento delle acque, i sistemi di allarme e si arricchisce di nuove soluzioni che richiedono competenze specifiche. Il Corner Smart Home risponde a questa esigenza e offre consulenze e progetti chiavi in mano a tutti i clienti interessati ad approfondire i vantaggi di una casa domotica o a sperimentare gli ultimi ritrovati in fatto di antifurti.

Nell’ottica di rendere gli acquisti ancora più facili Leroy Merlin sta sperimentando soluzioni tecnologiche che consentono di gestire le eventuali attese all’interno del negozio in modo snello: il cliente, che ha bisogno di parlare con un consulente o collaboratore per avere aiuto o informazioni, riceve un messaggio quando è il suo turno e non è costretto così ad aspettare in fila ma può continuare la sua visita al negozio. Oltre ad altri servizi come il ritiro ‘drive light’, che consente all’acquirente che ha saldato il proprio acquisto on line di ritirare la merce senza neppure scendere dall’auto, per una maggiore celerità nelle operazi