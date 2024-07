"Stop alla collaborazione con gli atenei israeliani": l'appello di 49 docenti universitari catanesi

Alcuni docenti dell'università di Catania, quarantanove in tutto, hanno lanciato un appello contro la violenza in Palestina, chiedendo al rettore e al Senato Accademico di prendere una posizione chiara contro "l’orrendo massacro della popolazione palestinese da parte di Israele". Questa iniziativa si aggiunge a una serie di mobilitazioni accademiche in Italia, che hanno visto significative prese di posizione da parte delle università di Torino, Pisa e Palermo. Gli accademici catanesi sottolineano come, dallo scorso autunno, studenti e docenti in Italia si siano attivati per protestare contro la situazione in Palestina, ottenendo alcuni risultati importanti. Tra questi, spicca la decisione dell'università di Palermo di sospendere gli accordi Erasmus con Israele. Anche il Senato Accademico di Catania ha approvato una mozione su Gaza, ma gli studenti, che nel mese di maggio avevano piazzato delle tende presso il monastero dei Benedettini in segno di solidarietà con i palestinesi, l'hanno criticata per il "mancato coinvolgimento nel processo decisionale" e per il contenuto giudicato insufficiente, chiedendo una revisione della mozione e un dialogo più aperto e inclusivo con l'amministrazione universitaria.

I punti da riconsiderare, secondo i firmatari dell’appello sono: integrare con una delegazione degli studenti per la Palestina la Commissione che dovrebbe valutare "attentamente il rispetto del nostro codice etico e del nostro Statuto nella ricerca e nei rapporti interistituzionaliW al fine di "escludere da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o ad alto impatto ambientaleW, riguardanti cioè anche lo sviluppo di tecnologie dual use per scopi militari; sospendere, nelle more dei lavori della Commissione, gli accordi con quelle aziende come la Leonardo spa che producono dichiaratamente tecnologie belliche; interrompere gli accordi e le relazioni formali con università israeliane, come quello in vigore con l’università di Tel Aviv, o quantomeno impegnarsi a non stipularne di nuovi sino alla fine della crisi in atto; dichiarare esplicitamente che mai si stringeranno accordi con università e aziende israeliane con sede in territori palestinesi occupati illegalmente I firmatari si sono anche impegnati a costruire nei prossimi mesi un "Forum permanente dell’università di Catania su diseguaglianze e conflitti".

Di seguito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto il documento: Stefania Arcara, Maria Luisa Barcellona, Rossana Barcellona, Lavinia Benedetti, Alberto Biuso, Margherita Bonomo, Laura Bottini, Ferdinando Branca, Claudia Cantale, Luca Capponcelli, Venera Cardile, Rossella Caruso, Mirella Cassarino, Xenia Chiaramonte, Lorenzo Coccoli, Lucio Compagno, Eliana Creazzo, Anita Fabiani, Sabina Fontana, Salvo Giuffrida, Antonio Grassi, Rosario Gulino, Fabrizio Impellizzeri, Simona Inserra, Souad Lagdaf, Cristina La Rosa, Simona Laudani, Giampiero Leanza, Giovanni Li Destri, Alessandro Lutri, Raffaella Malandrino, Anna Maria Maugeri, Salvatore Marano, Vincenzo G. Nicoletti, Vincenzo Pezzino, Gianni Piazza, Antonio Pioletti, Venerando Pistarà, Alessandro Pluchino, Francesco Punzo, Marcella Renis, Maria Olivella Rizza, Luca Ruggiero, Laura Sciacca, Attilio Scuderi, Fulvia Sinatra, Alba Rosa Suriano, Salvatore Tinè, Antonio Vesco.