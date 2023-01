Lettori, discarica abusiva a San Giuseppe la Rena: "Qui regna l'inciviltà"

Non c’è pace per gli abitanti di via San Giuseppe la Rena dove ormai regna l’inciviltà più assoluta. "Anche se il mercatino delle pulci ieri 1 gennaio, era sospeso - scrive il lettore di CataniaToday - la zona è stata presa d’assalto dagli “abusivi" che non consentono ai residenti di poter passeggiare. Questo è il risultato, abbandonano di tutto. Ormai la zona è diventata una discarica per chi deve disfarsi di oggetti di qualsiasi natura".

