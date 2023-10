Segnalazioni

Lettori: "In via Riccardo Quartararo è caos durante entrata e uscita da scuola"

Una lettrice, residente in via Riccardo Quartararo, ci scrive per denunciare la maleducazione di molti catanesi che, aspettando l'uscita dei propri figli da scuola o accompagnandoli all'entrata, parcheggiano in malomodo l'auto. Risultato: circolazione paralizzata