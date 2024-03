Rinnovato il protocollo "Liberi di scegliere": anche un boss catanese ha chiesto di tutelare i figli

Assicurare una concreta alternativa di vita ai ragazzi minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che rifiutano le logiche criminali. È questo lo scopo del protocollo d'intesa "Liberi di scegliere", rinnovato e ampliato oggi pomeriggio al ministero della Giustizia, e che vede partner - oltre a via Arenula e alla Presidenza del Consiglio - i dicasteri dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. Il rinnovo prevede un aumento dei finanziamenti ai progetti de protocollo, e l'estensione dello stesso dall'iniziale distretto di Reggio Calabria a quello di Catania, Palermo e Napoli. "Sono circa 150 i minori attualmente tutelato dal progetto "Liberi di scegliere", 30 le donne (7 delle quali tra testimoni e collaboratrici di giustizia).

"A certe latitudini la cultura di mafia e di 'ndrangheta - ha detto il presidente del tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in audizione presso la commissione Antimafia - si ereditano all'interno della famiglia o comunque si assorbono nel contesto locale in cui si cresce. In 25 anni di attività di giudice minorile a Reggio Calabria mi sono trovato, assieme ai colleghi, a processare tanti minorenni appartenenti a contesti di criminalità organizzata: mi sono passati davanti prima i padri e poi i figli. Per questo, davanti all'orrore di diverse vicende, che hanno visto protagonisti o vittime dei minorenni, abbiamo pensato che serviva fare qualcosa in più non limitandoci ad aspettare il momento penale ma anticipando gli interventi a tutela". Il presidente del tribunale per i minorenni di Catania ha sottolineato che si tratta di provvedimenti "che vengono adottati nell'ambito di una cornice costituzionale ben precisa" perché "non siamo avventurieri del diritto - ha precisato - ma ci muoviamo sulla base di norme ben precise e caso per caso, in presenza di situazioni estreme di pregiudizio che ci impongono di non voltarci dall'altra parte e di intervenire". L'obiettivo di questi provvedimenti "è quello di assicurare le tutele per una regolare crescita psicofisica dei ragazzi - ha continuato -. in questo contesto cerchiamo di allargare i loro orizzonti culturali, rendendoli liberi di scegliere. Ci siamo prefissati di cambiare traiettorie di vita che, diversamente, sarebbero state ineluttabili".

"Sono circa 150 i minori attualmente tutelato dal progetto 'Liberi di scegliere', 30 le donne (7 delle quali tra testimoni e collaboratrici di giustizia). Due gli ex boss, di ruolo apicale in 'ndrangheta e nella mafia catanese, che hanno avviato il percorso per tutelare i loro figli", come spiegato sempre dal giudice minorile del tribunale di Catania, Roberto Di Bella.

Al rinnovo erano presenti i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, dell’Interno, Matteo Piantedosi, dell’Istruzione e del Merito, Giovanni Valditara, dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella. Presenti anche Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Maria Vittoria De Simone, Procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, don Gianluca Marchetti, Sottosegretario della Cei, don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, e inoltre i vertici degli uffici giudiziari interessati e delle associazioni coinvolte (Salesiani per il sociale, Fonte d’Ismaele Odv, Centro Elis, Cometa Odv, Fondazione di Comunità San Gennaro e.f.).