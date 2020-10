Libero professionista "pistolero" beccato con le armi in auto: arrestato

I carabinieri della stazione di Randazzo hanno arrestato un 46enne del posto, perché responsabile di porto in luogo pubblico di più armi da fuoco. Nella serata di martedì i militari, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo nel centro cittadino, hanno notato un’autovettura Volkswagen Tiguan che, causa un parcheggio poco attento, ha reso difficoltoso il passaggio delle altre autovetture. I carabinieri in servizio si sono messi immediatamente alla ricerca del proprietario: un professionista impegnato nel suo studio sito proprio di fronte all’autovettura parcheggiata. L'uomo, appena avvertito, è accorso per risolvere il problema. I militari hanno però notato lo strano comportamento dell’uomo che, tra le scuse, cercava di spostare immediatamente l’autovettura, ingenerando in loro più d’un sospetto che li ha portati a fare un controllo all'interno dell'auto che ha svelato il motivo di tanto "stress emotivo". Il professionista infatti trasportava 2 pistole regolarmente denunciate per la detenzione calibro 22 e e 9x21 con doppio caricatore, di cui uno carico per entrambe, un revolver calibro 38 special carico ed un dissuasore elettrico “Taser”. L’inaspettato ritrovamento ha ovviamente indotto i militari ad effettuare una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a seguito della quale hanno trovato ulteriori 50 cartucce calibro 38 non denunciate e, a questo punto, hanno anche sequestrato le altre armi legalmente detenute e cioè 2 fucili calibro 12, numeroso munizionamento calibro 12, 22 e 9x21 e 500 grammi di polvere da sparo. L’uomo, espletate le formalità di rito è stato associato al carcere di Ragusa.

