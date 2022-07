Acli Catania avvia “Un mare di libri”, raccolta di testi per bambini e ragazzi

Le Acli di Catania avviano “Un mare di libri”, una raccolta di libri, usati e non, da destinare ai bambini e ai ragazzi della città di Catania, per il tramite di oratori e realtà del territorio. Con “Un mare di libri” chiunque abbia voglia di donare dei libri, anche usati ma in buone condizioni, può recarsi presso la sede provinciale delle Acli catanesi, in Corso Sicilia 111, per tutto il mese di luglio. L’idea dell’iniziativa solidale nasce dalla consapevolezza di quanto la promozione della lettura sia uno strumento fondamentale per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Leggere apre le porte della mente ed inoltre contribuisce notevolmente ad arginare il disagio sociale ed economico, incentivando il benessere dei bambini e dei ragazzi che, in alcuni contesti sociali, vedono la lettura un mondo purtroppo lontano. “Con questa iniziativa - afferma il presidente provinciale Acli Catania, Ignazio Maugeri - vogliamo aiutare tutti quei bambini e ragazzi ad avvicinarsi al mondo della lettura. Leggendo, i bambini e i ragazzi hanno la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura stimola l'immaginazione e la curiosità e quindi diventa fondamentale per la crescita dei nostri figli. Inoltre - conclude Maugeri - come associazione siamo già a lavoro per la realizzazione di un contest letterario che vedrà il coinvolgimento delle scuole”.