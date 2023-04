Maggio dei Libri 2023: online l'avviso per partecipare al programma comunale

"Se leggi sei forte!”: è il motto del Maggio dei Libri 2023 che la città di Catania accoglierà dal 23 aprile al 31 maggio. Il programma dell'iniziativa sarà condiviso con cittadini e realtà interessati a promuovere l'importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale.

Sul sito del Comune di Catania, nella sezione avvisi (https://www.comune.catania. it/informazioni/avvisi/2023/ default.aspx?news=87268), è pubblicato il bando per partecipare all'edizione 2023 che, in linea con la campagna nazionale portata avanti dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro, si svilupperà attraverso tre filoni: “La forza delle parole”, “I libri, quelli forti…”, “Forti con le rime”.



Tutti possono contribuire con la proposta di interventi da inserire nel calendario del Comune. Le richieste, secondo le indicazioni del modulo pubblicato nel sito, vanno inviate agli indirizzi email: direzione.cultura@comune. catania.it L’apertura ufficiale del programma è prevista il 23 aprile, in concomitanza con la giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore.