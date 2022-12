Librino, detenuto ai domiciliari beccato in casa con coca e erba e libro mastro dello spaccio

I carabinieri hanno arrestato 56enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in viale San Teodoro, sottoposto tra l’altro agli arresti domiciliari, scovando 30 dosi già confezionate di marijuana e 19 di cocaina, nonché un bilancino di precisione necessario per la suddivisione della droga da vendere al dettaglio e un foglio manoscritto, sul quale erano stati annotati i verosimili conteggi relativi alle operazioni di smercio della droga. L’Autorità Giudiziaria ha poi convalidato l’arresto del 56enne, disponendo per lui i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno denunciato due catanesi che, a bordo di una motoApe, sono stati trovati in possesso sia di chiavi alterate e grimaldelli, che di materiale vario di probabile provenienza furtiva, di cui non sono riusciti a giustificare la provenienza. E’ stato inoltre deferito in stato di libertà anche il gestore di un autolavaggio di via Palermo, perché privo delle previste autorizzazioni, nonché dei sistemi di controllo degli scarichi di sostanze pericolose. Nella circostanza, all’interno dell’attività, è stato controllato anche un giovane catanese che stava utilizzando un motociclo sottoposto a fermo amministrativo ai fini di confisca. Anche per lui è quindi scattata la denuncia a piede libero.

Le verifiche ispettive ai diversi esercizi commerciali della zona hanno poi comportato sanzioni amministrative per poco più di 7mila euro a carico dei titolari di due panifici, nel Villaggio S.Agata ed in via Palermo, per condizioni igieniche sanitarie non conformi e 3 somministrazione non autorizzata di alimenti e occupazione di suolo pubblico in assenza di concessione. Per quanto riguarda invece i controlli su strada elevate multe per migliaia di euro, Le violazioni più ricorrenti, mancanza di assicurazione e revisione non effettuate.