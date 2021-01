Librino, beccato pusher di marijuana e cocaina: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti M.V.A., catanese di 36 anni, pluripregiudicato per analoghi reati. A seguito di un controllo nel sottotetto di uno stabile del quartiere Librino, dove gli operatori avevano notato un via vai sospetto di persone e dove già in passato erano stati bloccati ed arrestati altri pusher, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente grammi 5 di cocaina e di tre dosi di marijuana del peso di 3 grammi, nonché di

un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e della somma di 70 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Tutta la droga e il materiale per il suo dosaggio è stato sequestrato; identificato e segnalato in prefettura anche un acquirente.