Si presenta in commissariato con l'auto: non aveva né patente né assicurazione

Si era presentato in commissariato a Librino a bordo di un'auto senza assicurazione e senza avere la patente. Si tratta di un pluripregiudicato a cui la patente era stata già ritirata ma non pago continuava a girare con il suo mezzo. Gli agenti lo hanno sanzionato per le violazioni al codice della strada e il mezzo è stato sequestrato e affidato in un custodia giudiziale a un centro autorizzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.