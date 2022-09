Librino, controlli in corso dei carabinieri: nel mirino gli esercizi commerciali

I carabinieri di Fontanarossa, impegnati costantemente nello svolgimento di servizi di controllo del territorio a largo raggio della città, oggi hanno concentrato le loro attività di contrasto all’illegalità diffusa sul quartiere di “Librino”. I militari dell’Arma, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del Lavoro di Catania, a personale dell’Annona della polizia Municipale di Catania, nonché di personale dell’E-Distribuzione stanno procedendo a verifiche preventive presso diversi esercizi commerciali, e controlli presso alcune abitazioni per riscontrare eventuali manomissioni di contatori con allacci abusivi diretti alla rete elettrica pubblica. Sono altresì in corso di svolgimento, fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri, i controlli alla circolazione stradale per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.