Librino, controlli a venditori abusivi e furbetti della "luce gratis": sanzioni e cinque denunce

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di pattugliamento sul territorio per la prevenzione dei reati, disposte dal comando provinciale di Catania, i carabinieri della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, da personale della polizia locale di Catania, nonché delle società E-Distribuzione e Sidra di Catania, sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

I militari dell’Arma hanno, così, proceduto alle opportune verifiche tecniche presso alcune abitazioni nel quartiere del “Villaggio Sant’Agata” a seguito delle quali hanno denunciato per furto aggravato 5 residenti, a carico dei quali è stata accertata un’abusiva sottrazione indebita di energia elettrica e di acqua. In particolare, 4 utenze presentavano allacci abusivi alla rete elettrica pubblica mentre, in un caso più emblematico, un uomo che aveva già subito il “taglio” della fornitura elettrica per mancato pagamento delle bollette, aveva ovviato attraverso la manomissione del contatore con il metodo del “by pass”. Il danno economico stimato per la società E-distribuzione ammonta, complessivamente per le 5 utenze, a circa euro 38.000,00. Ulteriori verifiche hanno poi consentito di accertare che 2 dei 5 denunciati, oltre a consumare energia elettrica gratis, approfittavano abusivamente anche della fornitura di acqua.

Sono stati controllati, inoltre, alcuni ambulanti in viale Librino e viale Grimaldi, ciò al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la vendita dei prodotti, ed in particolare, se fossero in possesso della prevista concessione comunale finalizzata all’occupazione del suolo pubblico. I carabinieri, al termine delle verifiche, hanno quindi scoperto 3 commercianti abusivi di prodotti ortofrutticoli, di cui uno pregiudicato ed uno già noto alle forze dell’ordine, che operavano in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita di tali prodotti, nonché privi di qualsiasi titolo per l’occupazione della sede stradale.

A carico di questi ultimi, sono stati pertanto comminate sanzioni amministrative per complessivi euro 4.403,00 e sequestrati circa 80 kg di frutta e verdura, successivamente devoluti ad un ente con finalità di beneficenza. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 30 persone e verificato 14 veicoli, con l’elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per un importo complessivo di euro 10.459,00 ed il sequestro di 6 autovetture (mancata copertura assicurativa, guida senza patente, omessa revisione periodica), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la automobilisti, pedoni e utenti della strada.