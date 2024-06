Nascondeva armi e droga nel suo appartamento di Librino: arrestato 50enne

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un cinquantenne catanese per detenzione illegale di armi e detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish. Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno appreso che in una abitazione, nel quartiere Librino, potevano essere state nascoste delle armi da fuoco e sostanze stupefacenti. Di conseguenza, i poliziotti della sezione antidroga, dopo aver individuato il luogo, hanno dato corso ad una accurata perquisizione dell'abitazione.

Le attività di ricerca hanno permesso di trovare una pistola semiautomatica scacciacani, una seconda pistola scacciacani modificata per renderla idonea al fuoco corredata dal caricatore e da un silenziatore, nonché, 77 cartucce di vario calibro e tre ulteriori caricatori. Nello stesso appartamento, inoltre, sono stati ritrovati quattro involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 900 grammi, un involucro contenente hashish per un peso di circa 10 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Tutta la sostanza stupefacente ritrovata è stata debitamente repertata e sottoposta a sequestro. Le armi e il relativo munizionamento, attraverso la collaborazione degli agenti della polizia scientifica, sono stati messi in sicurezza e sottoposti a sequestro. Per quanto sopra, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.