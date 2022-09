Librino, deteneva crack, marijuana e cocaina: presunto pusher finisce in manette

La polizia di Stato ha arrestato un 26enne responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito del controllo all’interno di un edificio di Librino, dove era stato notato un via vai sospetto di persone, gli agenti, giunti al pianerottolo del dodicesimo piano, sottoponevano a controllo un soggetto residente che scendeva velocemente le scale. L'uomo aveva con sé circa 13 grammi di crack, 3,60 grammi di marijuana e 3,80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e adeso a disposizione dell'autorità giudiziaria.