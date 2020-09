Librino, evade dai domiciliari: sorpreso dalla polizia fuori casa

Nei giorni scorsi personale del commissariato Librino ha indagato il pluripregiudicato D.G. di anni 26 per i reati di evasione, detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e invasione di edificio pubblico. Gli agenti durante il servizio di controllo del territorio hanno sorpreso l’uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, fuori casa senza autorizzazione insieme ad altri due. Alla vista dei poliziotti si è dileguato raggiungendo casa e ha tardato ad aprire la porta d'ingresso agli agenti che lo hanno seguito nonostante i ripetuti solleciti. A seguito di perquisizione domiciliare, il personale ha trovato 2 stecche di marijuana, 2 buste con residui di sostanza stupefacente e 210 euro in contanti, il tutto è stato sequestrato penalmente. Il 26enne inoltre appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza e occupa abusivamente una casa del comune di Catania. Durante il servizio inoltre i poliziotti hanno controllato numerosi pluripregiudicati e, in un caso, hanno segnalato al Tribunale di sorveglianza un uomo sottoposto alla misura dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria accompagnata dal divieto di frequentare pregiudicati. Sono state elevate anche sanzioni previste dal codice della strada e contestato l'art. 75 del D.P.R. 309/90 a diversi assuntori di sostanze stupefacenti tipo crack e marijuana e, nei casi previsti, è stata ritirata la patente di guida per evitare la conduzione del veicolo in stato di ebbrezza da assunzione di droghe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.