Librino, iniziative per i senza fissa dimora a villa Fazio

Mercoledì 29 dicembre nel Polo Educativo Villa Fazio a Librino avverrà la distribuzione dei “Pacchi Scalda Cuore”, ovvero coperte e pacchi regali, che con l’inverno e l’irrigidirsi delle temperature, hanno come fine quello di prestare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilita?. L’iniziativa è promossa dall’Associazione "C'era domani Librino" unitamente all’assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali retto da Giuseppe Lombardo, con due appuntamenti rivolti alle persone che maggiormente risentono dell'assenza di una rete familiare di supporto. Lo scorso 23 dicembre 2021 si è svolto il pranzo solidale con persone senza fissa dimora e famiglie in condizioni di poverta? e disagio abitativo. Entrambe le iniziative sono state attivate in collaborazione con l’Unita? di Strada del Comune - Progetto Radici - gestito dalla Cooperativa Sociale Mosaico. L’equipe dell’Unita? di Strada accompagnerà? i beneficiari presso il Polo Educativo di villa Fazio, già sede del pranzo natalizio del 23 dicembre scorso e distribuirà? i kit scalda cuore alle persone senza dimora su strada, gia? conosciute e seguite.