Librino e la manutenzione degli alloggi di viale Moncada: Sunia e assegnatari incontrano il Comune

Una delegazione di cittadini assegnatari degli alloggi in viale Moncada n. 3 (Torre Leone) e in viale Moncada n. 18, Palazzine A/3 e A/4, e i responsabili del Sunia, hanno chiesto all’assessore comunale alle Manutenzioni del comune di Catania, Giovanni Petralia, di eseguire alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria, in particolare relativi all'adeguamento della rete fognante, all’eliminazione delle cause che provocano infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura e dalle facciate, con conseguenti notevoli disagi per le famiglie assegnatarie e altri vari interventi.

A breve sarà effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell' assessorato, “al fine di verificare tutto quanto si renda necessario per evitare disagi - spiegano le segretarie di Sunia Catania e Sunia Sicilia, Agata Palazzolo e Giusi Milazzo- e anche rischi all’incolumità per gli stessi abitanti e anche per i passanti”.