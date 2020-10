Librino, operatore ecologico precipita in un tombino scoperchiato

Un incidente sul lavoro che poteva avere conseguenze più gravi. E' accaduto stamattina ad un malcapitato operatore ecologico di Energeticambiente che stava procedendo alla scerbatura di un'area verde nei pressi di una scuola lungo il viale Grimaldi. Come testimoniano i rappresentanti dei lavoratori l'operatore, di giovane età, stava scerbando quando improvvisamente ha sentito mancare il terreno sotto ai piedi ed è riuscito ad aggrapparsi evitando di "precipitare" all'interno della buca, profonda circa 3 metri. Si tratta di un tombino scoperchiato reso non visibile dalla fitta vegetazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'operaio si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Garibaldi per i controlli del caso ma le sue condizioni non destano preoccupazione.