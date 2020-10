Librino, arrestati dalla polizia due pusher pregiudicati

La polizia ha arrestato, ieri sera, Carmelo Cultraro, di 39 anni, e Giuseppe Gulino, di 42 anni, per spaccio. I due, entrambi pregiudicati, si trovavano in uno stabile di Librino dove risiedono. Gli uomini delle volanti avevano individuato un gruppo di giovani che faceva ingresso all’interno dello stabile e hanno deciso di bloccarli per procedere al loro controllo. Messi alle strette i tre hanno ammesso di essersi recati in quel luogo per acquistare droga ma di non aver fatto in tempo a causa dell’intervento degli agenti di polizia.

I poliziotti quindi hanno effettuato un controllo accurato degli ambienti comuni dell’edificio e giunti all’ultimo piano sono entrati in un sottotetto al cui interno hanno trovato i due pusher arrestati seduti attorno ad un tavolino, sul quale erano riposti due involucri di plastica contenenti cocaina del peso di 21 grammi e crack del peso di 7,40 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Altresì sul tavolino era poggiato un monitor collegato a un sistema di videosorveglianza le cui telecamere riprendevano le strade di accesso allo stabile. A seguito di perquisizione personale nelle tasca della giacca di uno dei due è stata rinvenuta la somma di 920 euro ritenuta provento dell’attività illecita. A seguito di ciò i due uomini sono stati arrestati e su disposizione del PM di turno immediatamente liberati.