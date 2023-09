Librino, verde e decoro urbano per Porta della Bellezza e Porta delle Farfalle

Verde, decoro urbano e videosorveglianza segneranno il perimetro delle monumentali Porta della Bellezza e Porta delle Farfalle, richiamo di interesse, ormai anche turistico, nel popoloso quartiere Librino. È l'obiettivo della giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino che ha approvato il progetto esecutivo, da realizzare con un finanziamento dell'importo di 1,6 milioni di euro di fondi comunitari del Programma operativo nazionale Città metropolitane (PON Metro), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.

Restyling con quercus e jacaranda

Il lavoro di squadra che ha sostenuto il progetto di miglioramento degli aspetti ambientali del restyling, ha visto coinvolti gli assessori alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, all'Ambiente, Salvo Tomarchio, alla Sicurezza, Alessandro Porto. Il chilometro e mezzo di percorso da riqualificare, secondo il piano redatto e proposto dalla Direzione comunale Ambiente nell'ambito dell'assessorato retto da Salvo Tomarchio, sarà arricchito da alberi di quercus o jacaranda, piante erbacee, impianti di irrigazione e di illuminazione, area ristoro, panchine e un insieme di elementi che contribuiranno a valorizzare le imponenti opere collettive che fiancheggiano il viale Nitta. Vale a dire le Porte della Bellezza e delle Farfalle, promosse da Fiumara d'arte e Antonio Presti e divenute simbolo di legalità e rinascita di Librino e di Catania.

Appalto entro il 2023