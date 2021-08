Librino, erano in un centro scommesse senza mascherine né green pass: multati in 9

In una sala scommesse a Librino i poliziotti, nel corso di un controllo, hanno sorpreso 4 clienti privi di mascherina e 3 dei quali senza green pass. Così gli agenti hanno disposto la

la chiusura provvisoria dell'attività per giorni cinque e sono state contestate 9 sanzioni amministrative per un totale di 3600. Nello specifico: 4 sanzioni sono state fatte agli avventori senza mascherina, 3 ai clienti sprovvisti di green pass e 2 al titolare perché permetteva loro l'accesso. Nel corso dei controlli nel quartiere sono state elevate anche numerose sanzioni amministrative anche per violazioni al Codice della Strada e il sequestro amministrativo di un veicolo per mancanza di assicurazione.