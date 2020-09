Librino, aveva allestito una stalla abusiva: denunciato

Nella mattinata di sabato scorso, gli agenti della polizia - a seguito di una segnalazione giunta sull’App “YouPol” - hanno effettuato un controllo all’interno di un garage ubicato nel quartiere di Librino in viale Moncada. All’interno del locale, che era stato trasformato in una stalla abusiva, vi era un cavallo tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie. Rintracciato il proprietario dell’equino, N.M., pregiudicato e, intervenuto anche personale dell’Asp veterinaria, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente per mancanza del codice

aziendale. Altresì è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali, invasione di terreni e/o edifici e per furto aggravato di energia elettrica in quanto allacciato abusivamente alla rete pubblica, così come accertato da tecnici Enel.

