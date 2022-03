Zia Lisa e Librino, controlli della polizia contro lo spaccio

Controlli a tutto campo della polizia contro lo spaccio. Due uomini, di 48 e 39 anni, sono stati indagati per resistenza a pubblico ufficiale: avevano precedenti specifici per spaccio e si erano rinchiusi in un'abitazione del Villaggio Zia lisa, per circa 1 ora, col chiaro intento di impedire ai poliziotti di eseguire le perquisizioni.

Eseguiti controlli anche in viale Nitta 12 ove è stata sequestrata sostanza stupefacente. Durante le operazioni di polizia sono stati sanzionati 5 assuntori oltre che per l'uso personale di droga anche per vari illeciti previsti dal codice della strada con relativi sequestri dei veicoli. Gli agenti hanno eseguito 7 perquisizioni personali e domiciliari.

Ulteriori verifiche hanno consentito di indagare una persona di 57 anni per invasione di edifici pubblici, un'altra per omessa custodia di beni sottoposti a sequestro, un uomo per truffa online e un'altra per furto. Infine un pregiudicato è stato condotto in carcere per il reato di evasione.