Liceo Boggio Lera, dopo il crollo iniziano i primi interventi della Città Metropolitana

Dopo il crollo di parte del soffitto di un'ala dell'edificio che ospita la sede centrale del liceo Boggio Lera sono iniziati i primi lavori per la messa in sicurezza. Il sindaco metropolitano Salvo Pogliese, immediatamente informato di quanto accaduto nel secolare edificio, ha subito attivato i tecnici della Città metropolitana e il personale della Pubbliservizi.

I tecnici hanno subito disposto in via precauzionale la sospensione delle lezioni, effettuando un'ispezione accurata - con una squadra dei vigili del fuoco - delle coperture dell’intero edificio storico, costruito nel Settecento per ospitare il monastero della Santissima Trinità. In queste ore si sta ancora lavorando per elaborare piani di intervento, per mettere in sicurezza l’edificio, e scongiurare la possibilità di ulteriori danni.

La facciata della scuola, un gioiello dell’architettura catanese, negli anni scorsi era stata già fatta oggetto di un approfondito progetto di rifacimento. Il maltempo con le insistenti piogge delle ultime settimane ha danneggiato il tratto terminale ovest del tetto del corridoio centrale che ha appunto ceduto. Il preside, il personale docente e il personale di segreteria sono in costante contatto con la Città metropolitana per decidere quando e con quali modalità ricominciare l’attività scolastica.

Uil e Rifondazione attaccano: "Le scuole crollano e le istituzioni sono inerti"

Il sindacato Uil ha diramato una dura nota sui fatti accaduti: "Il tetto crollato, le classi evacuate, al liceo Boggio Lera sono un altro segnale d’allarme dell’emergenza edilizia a Catania. Bisogna aspettare l’irreparabile perché venga avviato un piano straordinario di messa in sicurezza delle strutture, pubbliche e private, partendo proprio dagli istituti frequentati da ragazze e ragazzi della nostra città? Bisogna aspettare l’irreparabile perché la politica abbandoni i cinici silenzi sulla ridicola, vergognosa, classificazione del nostro territorio in fascia 2 di rischio sismico?”.

Lo scrivono i segretari generali di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza, insieme con il segretario regionale UilScuola, Salvo Mavica. “Riteniamo doveroso – aggiungono – intervenire su quant’è avvenuto stamattina al Boggio Lera. Purtroppo, non il primo episodio del genere in istituti scolastici catanesi. E temiamo neppure l’ultimo! In tutti gli incontri istituzionali abbiamo rivendicato risorse per risanare gli edifici e liberarci da un incubo che si rivela ogni giorno sempre più reale. Noi chiediamo investimenti in lavoro buono, utile, necessario. Si utilizzino i fondi pubblici, anche ma non solo quelli del Piano di resilienza. A governanti e rappresentanti etnei nelle istituzioni politiche di Stato e Regione sollecitiamo, infine, risposte sulla riclassificazione di Catania in fascia 1 di rischio sismico. Anche questo libererebbe risorse economiche, creando opportunità finora inspiegabilmente negate a questa provincia”.

Luca Cangemi, del Partito Comunista, ha aggiunto: "Per quanto riguarda le scuole superiori le responsabilità della Città metropolitana che dovrebbe occuparsene sono molteplici e gravissime. Non vi è nessuna opera costante e organizzata di monitoraggio e verifica delle situazioni critiche, tanto più ovvia e necessaria dopo eventi eccezionali come quelli recenti, gli interventi di manutenzione negli anni si sono fatti sempre più tardivi e di dubbia qualità. In compenso l’ente non ha esitato a dissipare il pubblico denaro in contratti d’affitto"

"Serve una svolta immediata per fronteggiare l’emergenza - conclude Cangemi - verificando in modo serio la situazione di ogni edificio scolastico per evitare di esporre che vi studia e lavora a inaccettabili pericoli. Serve un piano serio di adeguamento del patrimonio di edilizia scolastica. Il PNRR, anche da questo punto di vista è sostanzialmente una bufala. Governo, Regione, Città metropolitana e comuni devono essere chiamati ciascuno alle proprie responsabilità affinché finalmente si stanzino risorse adeguate. Per raggiungere questi obiettivi facciamo appello a una forte mobilitazione che oggi è ancor più necessaria".