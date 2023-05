Liceo catanese vince il "Mad for Science" di Fondazione Diasorin

Il vincitore del concorso Mad for Science della Fondazione Diasorin quest'anno è il liceo scientifico Galileo Galilei di Catania. Premiato il suo progetto per combattere le muffe sugli agrumi usando lieviti naturali. La motivazione è quella di "avere individuato e affrontato un problema rilevante per l'economia agricola del territorio".

Al liceo saranno assegnati 50mila euro per la realizzazione di un laboratorio d'avanguardia e cinquemila euro l'anno per i 5 anni successivi. In sette anni il concorso Mad for Science della Fondazione Diasorin ha coinvolto 545 scuole di tutta Italia che hanno elaborato i loro progetti collaborando con oltre 300 enti e associazioni di ricerca. Ha contribuito al rinnovo di dieci laboratori ed erogato premi per oltre un milione di euro.