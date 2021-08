Licodia Eubea, resta chiusa per manutenzione la strada provinciale 38

Fino al prossimo 31 dicembre, per effettuare la manutenzione straordinaria, continuerà a restare chiusa al transito la strada provinciale 38/III nel tratto di quattro chilometri compreso tra la Strada statale 514 (Ragusa - Catania) e l’abitato di Mazzarrone (dalla progressiva 2+600 alla 6+700), nel territorio di Licodia Eubea. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta del Direttore dei lavori al fine di consentire all’impresa esecutrice di effettuare gli interventi in assenza di traffico. Per evitare che la strada sia continuamente percorsa da veicoli e da mezzi pesanti è stato disposto il transito ai soli residenti e ai proprietari dei fondi agricoli, purché accedano con autoveicoli ed autocarri con massa a pieno carico non superiore a 3,5t e rispettino il divieto di sorpasso, il senso unico alternato e il limite di velocità di 20 km/h. Un possibile percorso alternativo è rappresentato per chi proviene da Licodia Eubea dalla s.p. 38/III, s.p. 38/II, S.p. 75 e la SS. 514; per chi proviene dal comune di Mazzarrone dalla S.p. 63 e S.p. 150. Possono essere anche percorse strade comunali e di viabilità locale. Adeguata segnaletica sarà collocata sul luogo.