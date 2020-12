Licodia Eubea, tema sul Covid-19: premiati quattro studenti della scuola media

In occasione delle festività natalizie, i carabinieri della stazione di Licodia Eubea, nell’ambito del progetto Cultura della legalità, al termine degli incontri avuti quest’anno presso la Scuola Media dell’Istituto comprensivo Mazzarrone – Licodia Eubea, plesso Verga di Licodia Eubea, hanno consegnato quattro calendari storici dell’Arma dei Carabinieri ad altrettanti studenti che si sono distinti nella trattazione del tema: “il 2020 ha riservato alla popolazione del mondo intero un’emergenza sanitaria che in passato si era letta sui libri di storia: il coronavirus, covid-19, un virus pericoloso per l’intera società”. L’iniziativa, condivisa appieno dai docenti della scuola, ha consentito di analizzare la complessa tematica da diversi punti di vista ed è culminata con la redazione dell’elaborato oggetto di valutazione. In ognuna delle tracce si sono potute apprezzare le profonde riflessioni espresse dai giovanissimi autori. Alla premiazione erano presenti, oltre al Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Sebastiano Terranova accompagnato da due militari, la Preside, prof.ssa Graziella Diliberto, e le professoresse Mariangela Li Rosi, Andreina Gandolfo e Rosy Murgo. Sono stati premiati i temi degli studenti Adele Di Benedetto, Agnese Battaglia, Eva Guglielmino e Gabriele Miano.