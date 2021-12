/ Piazza Europa

Lettori: "Lo stabilimento balneare sotto piazza Europa 'perde' pezzi di impalcatura"

Alcuni residenti di San Giovanni Li Cuti segnalano che, dopo le ultime mareggiate, il solarium dello stabilimento balneare posto davanti piazza Europa è stato 'smontato' dalle onde. Chiedendosi come mai la struttura non sia stata smobilitata, chiedono la rimozione dei pezzi sparsi in quel tratto di costa