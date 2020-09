Abbassato il limite di velocità nei pressi della stazione ferroviaria di Motta

In prossimità della stazione ferroviaria di Motta Sant’Anastasia, la strada provinciale 13 potrà essere percorsa a un massimo di 30 chilometri l’ora, a causa della presenza di pericolose deformazioni e avvallamenti. La limitazione di velocità è stata decisa dalla Città Metropolitana di Catania, su segnalazione della polizia municipale del Comune. L’ordinanza riguarda il tratto di strada lungo circa quattro chilometri compreso tra l’incrocio con la via dei Normanni e la via San Nicola. Il potenziamento della segnaletica sarà realizzata e collocata a cura della Pubbliservizi su indicazione dell’ufficio manutenzione.

