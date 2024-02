Catania protagonista di "Linea Verde Life" sabato 10 febbraio

"Linea Verde Life", la popolare trasmissione di Raiuno, fa tappa a Catania per una puntata dedicata al capoluogo etneo e al suo territorio. Appuntamento sabato 10 febbraio, alle 12.30. "Dal mare alla montagna andremo a raccontare la storia, l'arte e il gusto di questa città" - si legge nel post del programma condiviso sulla pagina Facebook. La puntata sarà, inoltre, visibile anche nei giorni successivi su Rai Play.

Tra le location individuate dalla produzione ci sono piazza Duomo, la Cattedrale e i suoi sotterranei, Villa Bellini, l'area del Castello Ursino, la Pescheria, via Dusmet, piazza Bellini, alcuni edifici simbolo del Barocco a partire dal palazzo Biscari, istituti di ricerca. Sono previste anche riprese dall'alto con l'ausilio di un drone.

Il format Rai offre il sabato mattina ai telespettatori un racconto dell'Italia attraverso temi quali la sostenibilità, il verde e l'agricoltura urbana, la conservazione e la tutela del patrimonio artistico, culturale e naturalistico, il riciclo, anche nella moda e nell’artigianato, e l'innovazione in tutte le sue forme. Focus in particolare sulla provincia italiana, virtuosa e identitaria, con i suoi capoluoghi (Catania tra questi) e i suoi agglomerati cittadini più popolosi. In ogni puntata esperti, studiosi, imprenditori e giovani universitari illustrano soluzioni green per un vivere sempre più sostenibile.

Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si avvale della collaborazione della Catania Film Commission del Comune per un piano di lavorazione che comprende diversi siti del centro storico.