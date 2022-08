Sabato 27 agosto i prodotti d'eccellenza dell'Etna protagonisti di Linea Verde Tour

Sabato 27 agosto alle 12:25 su Rai Uno "Linea Verde Tour" torna in Sicilia. Dopo la puntata trasmessa il 30 luglio dedicata alla parte occidentale dell'Isola, stavolta i conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi andranno alla scoperta della Sicilia orientale, in viaggio attraverso il Parco dei Nebrodi, terra ricca di prodotti d’eccellenza. In questo vasto territorio si passa dai terreni scoscesi e dai terrazzamenti recuperati dove vengono coltivati alberi di nocciola tonda siciliana (la nocciola dei Nebrodi) agli allevatori dei suini neri, razza tipica dei Monti Nebrodi che vive da secoli in quest'area. Poi, nella zona di Bronte, a contatto con la coltivazione del pistacchio.

Sotto i riflettori anche il limone dell’Etna Igp, la cui produzione interessa il territorio di 16 Comuni lungo la fascia ionico-etnea, in provincia di Catania. Infine, il vino dell’Etna che nasce sulle pendici de "A Muntagna", il vulcano il cui terreno è particolarmente fertile per la viticoltura.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Agricoltura, nell’ambito del Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia 2014-2022.