La lingua dei segni diventa materia di studio, sperimentazione anche in due scuole del Catanese

Insegnare la Lingua dei segni (Lis) a grandi e piccoli per migliorare la comunicazione con i sordi. Lo prevede un progetto finanziato dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e destinato a 24 classi di scuola primaria dell'Isola, tre per ogni Ambito territoriale (Enna e Caltanissetta sono unite).

A queste si aggiungono due istituti superiori professionali a indirizzo sociosanitario, il Marconi-Mangano di Catania e l'Istituto superiore di Riposto, per un totale di sei studenti che parteciperanno alle attività in classe maturando crediti per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

Dopo il successo dell'esperienza in alcune scuole della provincia di Ragusa, il progetto viene adesso esteso a tutta la regione per favorire l'inclusione scolastica attraverso l'apprendimento della Lis, che dal 2021 è riconosciuta ufficialmente quale lingua con regole grammaticali, sintattiche e morfologiche, utile anche per alfabetizzare gli studenti stranieri