Da qualche giorno a San Giovanni Galermo, nell'incrocio tra le vie San Luca Evangelista e via della Misericordia, si registra una fuoriuscita di liquami da una fognatura. "Una situazione da ripristinare in urgenza - sottolinea il coordinatore del IV Municipio di 'Coraggio Italia', Fabrizio Cristofaro - in quanto è imbarazzante, per i cittadini che passano, dover sopportare odori di questo tipo. I residenti sottolineano anche l' impossibilità di poter entrare o ad attraversare la strada per andare al cimitero". La situazione è stata già segnalata all'ufficio di competenza, per far sì che possa essere disposto un intervento manutentivo in tempi celeri