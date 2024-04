Violenta lite a colpi d'accetta e di mannaia: arrestato un 29enne

Nei giorni scorso, un 29enne ed un 42enne di Mirabella Imbaccari sono venuti alle mani durante un litigio in strada avvenuto intorno alle ore 21. Una cittadina che osservava la scena, preoccupata, ha chiamato i carabinieri riferendo che uno dei due aveva in mano un’ascia e che la situazione stava sfuggendo di mano. Una pattuglia della locale sezione radiomobile è giunta in pochi minuti sul posto, riuscendo ad identificare l'uomo che aveva aggredito il contendente con l'arnese agricolo.

E' stato anche rintracciato l’altro uomo, che nel frattempo si è scoperto fosse anch’egli armato di una mannaia. Essendosi ferito, si era recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone, con una frattura all’omero e varie lacerazioni sul corpo provocate da un’arma da taglio. Ha ricevuto dai medici una prognosi di 30 giorni. Dopo un’accurata ispezione dei luoghi, sono state ritrovate e sequestrate dai militari sia l’accetta che la mannaia, usate con ogni probabilità dai due facinorosi contendenti. In base a quanto ricostruito, il 29enne è stato arrestato e l’autorità giudiziaria ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari.

