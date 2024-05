Una lite in strada finisce a coltellate: ferito un 39enne | Video

Una banale lite, nata nei pressi di un bar di Palagonia tra un uomo di 39 anni ed un 25enne, per poco non è degenerata in trafedia. Il più giovane dei due contendenti, durante uno scontro fisico, ha sferrato una coltellata all'altro, causandogli una vistosa ferita che sarebbe potuta essere letale se la lama avesse leso la vena giugulare. Successivamente, il 39enne ha rubato l'auto dell'aggressore, come ricostruito dai carabinieri della stazione locale che hanno denunciato entrambi